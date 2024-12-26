Россиянка продала 250 килограммов фальшивой красной икры на 1,5 миллиона рублей

МВД: жительница Краснодарского края продала 250 килограммов фальшивой икры

На Алтае задержали 45-летнюю жительницу Краснодарского края, продавшую 250 киллограммов фальшивой икры на 1,5 миллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

По данным ведомства, женщина арендовала дом в Барнауле и заказала туда доставку крупной партии имитированной икры. Она разместила в интернете объявление о продаже натурального деликатеса по низкой цене. На заманчивое предложение стали откликаться покупатели, тогда афериста докупила пару килограммов икры лососевых рыб и разложила ее тонким слоем поверх искусственной, расфасовав по емкостям.

В первый день в Барнауле мошенница продала пяти клиентам четверть тонны икры, получив за это 1,5 миллиона рублей. Затем она уехала из Алтайского края, чтобы посетить другие регионы России. Вскоре обманутые граждане обратились в полицию. Аферистку задержали на вокзале около Тюмени. Против женщины возбуждено дело по статье 159 («Мошенничество») УК РФ.

Ранее стало известно, что в Москве две аферистки обманули 87-летнюю пенсионерку на 4,2 миллиона рублей под предлогом денежной реформы.