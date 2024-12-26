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17:35, 26 декабря 2024Культура

Российская звезда «Игры престолов» женился

Актер Юрий Колокольников впервые вышел в свет с супругой Вильмой Кутавичюте
Андрей Шеньшаков

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Актер Юрий Колокольников, который известен по сериалу «Игра престолов» и фильму Кристофера Нолана «Довод», женился на актрисе Вильме Кутавичюте. Об этом сообщает The Voice.

По информации издания, пара впервые появилась вместе в статусе мужа и жены на премьере фильма «Последний ронин», где Колокольников сыграл главную роль.

Известно, что у Колокольникова есть две дочери от предыдущих отношений, хоть в браке он не состоял, а его супруга ранее не состояла в публичных отношениях.

Кутавичюте снималась в фильме Анны Меликян «Про любовь», а также в сериале «Воскресенский», на съемках которого познакомилась с будущим мужем.

Ранее стало известно, что новый фильм студии Marvel, в котором сыграл Колокольников, оказался худшим в истории по старту в американском прокате.

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