Новый фильм Marvel оказался худшим в истории

Новый фильм студии Marvel «Крейвен-охотник» провалился в прокате

Новый фильм студии Marvel «Крейвен-охотник» провалился в прокате. Об этом сообщает издание Variety со ссылкой на данные американского бокс-офиса.

Картина с Аароном Тейлором-Джонсоном в главной роли собрала всего 11 миллионов долларов за первый уик-энд в прокате США. Это официально худший дебют среди картин Sony о персонажах Marvel. Ранее антирекорд установил фильм «Мадам Паутина», которая на старте собрала 15,3 миллиона.

Напомним, что бюджет фильма составил более 110 миллионов долларов. В картине также снялся российский актер Юрий Колокольников, известный западному зрителю по роли в сериале «Игра престолов».

Ранее стало известно, что был опубликован список лучших и худших фильмов по комиксам Marvel.