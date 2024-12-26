Трамп написал, что призыв The Hill не дать ему вернуться в Белый дом — мятеж

Избранный президент США Дональд Трамп возмутился призывом газеты The Hill не дать ему вернуться в Белый дом. Об этом он написал на своей странице в принадлежащей ему соцсети Truth Social, передает РИА Новости.

«Это Hill пытается организовать мятеж?» — отреагировал американский лидер на публикацию издания.

Ранее юристы Эван Дэвис и Дэвид Шульт в статье для The Hill призвали Конгресс США использовать свои полномочия, чтобы не допустить возвращения Трампа к власти, поскольку его действия подпадают под 3-й раздел 14-й поправки, запрещающей мятежникам занимать государственные посты. Согласно конституции страны, лицо, участвовавшее в мятеже или «предоставлявшее помощь врагам Конституции», не может занимать госдолжности, если его дисквалификация не будет оспорена.