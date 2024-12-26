The Hill: Конгресс США должен не допустить возвращение Трампа к власти

Конгресс США должен использовать свои полномочия и не допустить возвращение республиканца Дональда Трампа к власти, поскольку его действия подпадают под 3-й раздел 14-й поправки, запрещающей мятежникам занимать государственные посты. Об этом заявили юристы Эван Дэвис и Дэвид Шульт в статье для The Hill.

Согласно Конституции США, лицо, участвовавшее в мятеже или «предоставлявшее помощь врагам Конституции», не может занимать госдолжности, если его дисквалификация не будет оспорена двумя третями голосов в каждой из палат Конгресса.

«Демократам необходимо выступить против голосования коллегии выборщиков за человека, лишенного Конституцией права занимать должность», — заявили юристы, отметив, что это возможно в соответствии с Законом о подсчете голосов 1887 года, который разрешает признать такие голоса неправильно поданными.

Ранее Трамп пожелал заключенным, помилованным действующим американским лидером Джо Байденом, катиться в ад. Однопартийцев действующего главы Белого дома, членов Демократической партии США, политик назвал сумасшедшими радикально левыми политиками.