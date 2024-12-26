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12:52, 26 декабря 2024Мир

Трамп пожелал помилованным Байденом заключенным «катиться в ад»

Трамп пожелал помилованным Байденом 37 заключенным на Рождество «катиться в ад»
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Cheney Orr / Reuters

Избранный президент США Дональд Трамп пожелал заключенным, помилованным действующим американским лидером Джо Байденом, «катиться в ад». Об этом политик написал на своей странице в Truth Social.

«А тем 37 самым жестоким преступникам, получившим, как ни удивительно, помилование от Сонного Джо Байдена. Я отказываюсь желать счастливого Рождества этим везучим "душам", но вместо этого скажу: катитесь в ад!» — говорится в публикации.

Однопартийцев Байдена, членов Демократической партии США, Трамп назвал «сумасшедшими радикально левыми» политиками.

Ранее американский предприниматель и миллиардер Илон Маск удивился решению Джо Байдена помиловать более восьми тысяч человек. По имеющимся данным, Байден помиловал 8062 человека. При этом избранный президент США Дональд Трамп во время своего первого президентского срока помиловал всего 237 человек, а однопартиец Байдена экс-президент страны Барак Обама — 1927 человек.

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