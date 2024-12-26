Туристы тайком пробрались в отель и сломали стол в вестибюле во время занятий сексом

Британская туристка и ее бойфренд провели Рождество в тюрьме Таиланда из-за тайного проникновения в отель, в котором они не жили. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что девушке со светлыми волосами вместе с парнем удалось пробраться в отель в Паттайе, поскольку персонал принял их за постояльцев. После проникновения пара начала заниматься сексом на диване в вестибюле, а затем переместилась на стеклянный стол и сломала его. Администрация гостиницы пыталась усмирить нарушителей порядка, но британка стала бегать по вестибюлю от носильщика.

Позже на место инцидента прибыла полиция, и они схватили женщину. Та продолжала кричать и оскорблять всех вокруг, в том числе правоохранителей. Даже спустя сутки, проведенные в камере, туристка все еще была слишком пьяна, чтобы дать показания. При себе у нее не было документов, из-за чего установить ее личность не удалось.