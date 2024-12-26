В Белоруссии рассказали о традиционном виде разгрузки Лукашенко

Эйсмонт: колка дров является традиционным видом разгрузки для Лукашенко

Колка дров является традиционным видом разгрузки для президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом заявила его пресс-секретарь Наталья Эйсмонт, передает ТАСС.

«Сегодня Александр Григорьевич опять выбрал свой традиционный вид разгрузки», — рассказала она.

По словам пресс-секретаря, белорусский лидер рубит дрова по нескольку раз фактически каждый день. Она также подчеркнула, что в России к приезду белорусского лидера всегда оказываются наготове дрова и топор.

В четверг, 26 декабря, в сеть попало видео, на котором белорусский лидер разминался перед переговорами на саммите Евразийского экономического союза. На опубликованных кадрах он рубил дрова перед домом.

