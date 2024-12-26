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12:29, 26 декабря 2024Россия

В голове жаловавшегося на боль российского подростка нашли застрявшую пять лет назад пулю

В Брянской области подросток пять лет проходил с пулей в голове
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

В Брянской области в голове 14-летнего подростка нашли пулю, с которой он проходил несколько лет. Об этом пишет Baza в Telegram.

По информации издания, пять лет назад школьник и его брат гостили у бабушки. В какой-то момент дети решили пострелять из пневматической винтовки, и одна из пуль срикошетила, попав одному из них в голову. Родителей мальчик заверил, что все хорошо и ехать в больницу не нужно.

В конце 2024 года подросток обратился к врачам с жалобой на головную боль. В ходе обследования медики обнаружили в правой теменной области пациента инородное тело, оказавшееся той самой пулей, а также гематому. Угрозы жизни мальчика нет. В скором времени предмет будет извлечен.

Ранее в подмосковном Видном врачи извлекли из уха 81-летней пенсионерки бусину, которую она потеряла в пятилетнем возрасте. Как рассказала женщина, жаловавшаяся на ухудшение слуха, в детстве у нее порвалось ожерелье, фрагмент которого найти так и не смогли. Таким образом, часть украшения находилась в ухе 76 лет.

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