В голове жаловавшегося на боль российского подростка нашли застрявшую пять лет назад пулю

В Брянской области подросток пять лет проходил с пулей в голове

В Брянской области в голове 14-летнего подростка нашли пулю, с которой он проходил несколько лет. Об этом пишет Baza в Telegram.

По информации издания, пять лет назад школьник и его брат гостили у бабушки. В какой-то момент дети решили пострелять из пневматической винтовки, и одна из пуль срикошетила, попав одному из них в голову. Родителей мальчик заверил, что все хорошо и ехать в больницу не нужно.

В конце 2024 года подросток обратился к врачам с жалобой на головную боль. В ходе обследования медики обнаружили в правой теменной области пациента инородное тело, оказавшееся той самой пулей, а также гематому. Угрозы жизни мальчика нет. В скором времени предмет будет извлечен.

Ранее в подмосковном Видном врачи извлекли из уха 81-летней пенсионерки бусину, которую она потеряла в пятилетнем возрасте. Как рассказала женщина, жаловавшаяся на ухудшение слуха, в детстве у нее порвалось ожерелье, фрагмент которого найти так и не смогли. Таким образом, часть украшения находилась в ухе 76 лет.