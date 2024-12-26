В МЧС оценили состояние выживших при крушении летевшего в Чечню самолета

В МЧС назвали тяжелым состояние выживших при крушении самолета у Актау

Состояние россиян, которые выжили при крушении самолета азербайджанских авиалиний у Актау, оценивается как тяжелое. Об этом сообщает РИА Новости.

«Состояние их тяжелое, но они транспортабельные, им будет осуществляться вся медицинская помощь, которая требуется на борту для успешной эвакуации в Москву», — сообщил врач анестезиолог-реаниматолог отряда Центроспас МЧС России Виктор Белинский.

26 декабря борт МЧС Ил-76 забрал из Казахстана россиян, которые пострадали в авиакатастрофе с самолетом Embraer 190AR. Борт транспортирует девять человек, в том числе одного ребенка.

Самолет Azerbaijan Airlines потерпел крушение близ Актау в Казахстане 25 декабря. Он следовал по маршруту Баку — Грозный. На борту находились 67 человек, 38 из них выжить не удалось. Военблогеры на кадрах с места катастрофы увидели на фюзеляже самолета признаки подрыва ракеты зенитного ракетного комплекса. Власти Казахстана пока не озвучивали причину случившегося.

