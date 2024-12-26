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08:12, 26 декабря 2024Россия

МЧС забрало из Актау пострадавших при крушении летевшего в Чечню самолета россиян

Самолет МЧС забрал из Актау девять пострадавших в авиакатастрофе россиян
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Kazakhstan EMERCOM / via Global Look Press

Борт МЧС Ил-76 забрал из Казахстана россиян, которые пострадали в авиакатастрофе с самолетом Embraer 190AR, потерпевшим крушение у Актау. Об этом сообщило ведомство в Telegram-канале.

«Самолет Ил-76 вылетел из Актау в Москву. На борту — пострадавшие при крушении пассажирского авиалайнера: 9 человек, включая одного ребенка», — говорится в сообщении.

Там подчеркивается, что санитарный рейс выполняется по поручению президента России Владимира Путина и главы МЧС Александра Куренкова. Родственникам пострадавших психологи МЧС России оказывают помощь.

Самолет Azerbaijan Airlines потерпел крушение близ Актау в Казахстане 25 декабря. Он следовал по маршруту Баку — Грозный. На борту находились 67 человек, 38 из них выжить не удалось.

Согласно неофициальным данным, самолет мог сменить курс из-за возможных атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Чечню. Военблогеры, помимо этого, увидели на фюзеляже самолета признаки подрыва ракеты зенитного ракетного комплекса (ЗРК). Также есть версия, что борт упал из-за столкновения с птицей и нарушения рулевого управления.

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