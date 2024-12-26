В Минтрансе Казахстана описали последние минуты полета разбившегося самолета AZAL

В Минтрансе Казахстана подтвердили отказ систем управления самолета AZAL

Министр транспорта Казахстана Марат Карабаев подтвердил отказ систем управления самолета AZAL, разбившегося в Актау. Он описал последние минуты полета лайнера на брифинге, его слова приводит агентство «Казинформ».

По словам главы Минтранса, аварийные службы аэропорта Актау были готовы к приему лайнера, потому что пилотам удалось установить связь с местными диспетчерами. Те оперативно передали все необходимые для посадки сведения, а также включили огни на взлетно-посадочной полосе.

Также выяснилось, что диспетчерам поступила информация о взрыве кислородного баллона в самолете, из-за чего пассажиры стали терять сознание. Они запросили реанимацию по прибытии.

Карабаев уточнил, что пилоты дважды предприняли попытки сесть на полосу аэродрома Актау, в это время воздушное судно хаотично набирало и теряло высоту. Курс не удавалось держать из-за отказа ряда систем управления.

В 11:28 связь с экипажем пропала, и самолет врезался в землю. После этого на место сразу же выехали специалисты спасательной службы авиагавани, которые приступили к эвакуации пассажиров.

Самолет Embraer авиакомпании AZAL (Azerbaijan Airlines) потерпел крушение в Актау 25 декабря. На борту было 62 пассажира и пять членов экипажа, по последним данным, выжили 29 человек. Десятерых жертв катастрофы уже опознали, в их числе трое — россияне.