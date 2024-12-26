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10:55, 26 декабря 2024Россия

В России высказались о срыве серии покушений на высокопоставленных военных

Депутат Красов: целью сорванных покушений на военных было запугивание россиян
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Целью серии покушений на высокопоставленный военных Минобороны, которую сорвала ФСБ, было запугивание россиян, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов. Такое мнение он высказал в разговоре с «Лентой.ру».

«Этот киевский режим все больше сваливается в сторону применения террористических актов против мирного населения, представителей оборонно-промышленного комплекса и представителей наших вооруженных сил. По сути, не сумев нанести поражение России, киевская хунта ничем не отличается от террористических организаций, у которых нет ни веры, ни религии, ни национальности», — считает депутат.

Задача стоит запугать население, посеять рознь в нашем обществе. Но они своими этими террористическими актами ничего не добьются. С началом специальной военной операции наше общество как никогда сплотилось вокруг нашего национального лидера, и мы все делаем все возможное, чтобы победить в этом противостоянии не с Украиной, а с коллективным Западом

Андрей Красовдепутат Госдумы

Как сообщила ФСБ, в России предотвратили серию покушений на высокопоставленных военных Минобороны. По данным ведомства, одного из них планировали подорвать в автомобиле с помощью бомбы под видом пауэрбанка, другого — бомбой под видом папки с документами. По делу задержали четырех россиян, завербованных украинской стороной. Им грозит пожизненный срок.

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