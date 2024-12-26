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12:53, 26 декабря 2024Силовые структуры

В российском городе две компании устроили разборку со стрельбой у магазина

В Дубне после драки со стрельбой поймали пятерых мужчин, трое госпитализированы
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Дубне две компании устроили разборку со стрельбой у магазина, в результате трех человек госпитализировали, а пятерых задержали правоохранители. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Задержанные — молодые люди в возрасте от 18 до 27 лет. Пострадавшие — трое мужчин в возрасте от 28 до 40 лет.

По данным правоохранителей, драка со стрельбой произошла около одного из магазинов, расположенных на Центральной улице города. Прибывшие на место оперативники установили, что две компании поссорились, а потом устроили потасовку. В какой-то момент один из них несколько раз выстрелил в сторону оппонентов из предмета, конструктивно схожего с оружием. Отмечается, что полицейские изъяли травматический пистолет. Оружие зарегистрировано в установленном порядке.

Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Черкесске бойцы Росгвардии остановили массовую драку с участием 22 человек, которую затеял отчисленный студент колледжа.

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