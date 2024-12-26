В российском регионе осудили мужчину за попытку поджога дома семьи с ребенком

В Башкирии осудили мужчину за попытку поджога дома семьи с ребенком

В Башкирии осудили мужчину за попытку поджога дома семьи с ребенком. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Он осужден по части 3 статьи 30, части 2 статьи 105 («Покушение на убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего, совершенное общеопасным способом»), статье 167 («Умышленное повреждение чужого имущества путем поджога»), статье 139 («Незаконное проникновение в жилище») и статье 158 («Кража чужого имущества с банковского счета») УК РФ.

Как установил суд, 11 марта мужчина в состоянии алкогольного опьянения на почве ревности решил расправиться с бывшей сожительницей, ее трехлетним ребенком и бабушкой. В пять часов утра он поджег входную дверь дома, из-за возникшего возгорания пенсионерка открыла дверь и злоумышленник смог проникнуть в жилище. Но довести преступный умысел он не смог: на пожар прибежали соседи и мужчина скрылся. Преступник, имея доступ к онлайн-банку женщины, похитил с ее счета 13 тысяч рублей. Он был задержан сотрудниками полиции в аэропорту Уфы при попытке покинуть республику.

Суд приговорил его к 9,5 года колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что россиянин отказался платить алименты сыну и поджег автомобиль бывшей возлюбленной.