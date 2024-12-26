В РПЦ увидели уподобление властям Украины в замазывании лика Христа в репортаже с СВО

Архиепископ Савва о замазывании в репортаже Христа: зачем уподобляться Украине?

В замазывании лика Христа и флага Российской империи в репортаже из зоны проведения специальной военной операции (СВО) усматривается уподобление российских журналистов украинским властям. Схожесть ситуации с флагами с положением на Украине увидел в Telegram архиепископ Зеленоградский Савва (Сергей Тутунов).

По словам архиерея Русской православной церкви (РПЦ), такое уподобление недопустимо даже в том случае, если в России подобное является не системой, а лишь единичным случаем.

«Зачем нам уподобляться украинским властям, которые занавешивают образ Спасителя при каких-то камланиях в Печерской Лавре? Да, там это система, у нас эпизод — но зачем нам такой эпизод?» — написал в блоге Савва.

Архиепископ РПЦ также напомнил, что президент России Владимир Путин лично возглавлял церемонию поднятия флагов трех эпох в Санкт-Петербурге и среди них был флаг империи. Савва опубликовал фото с мероприятия и подписал: «В курсе ли [Путин], что на картинке ниже что-то надо блюрить?»

На замазанный в репортаже телеканала «Россия 1» флаг империи и лик Христа пожаловались активисты движения «Сорок Сороков».Они раскритиковали телеканал, подчеркнув, что «исторический флаг России» не запрещен на территории страны. В свою очередь, военкор Николай Долгачев объяснил монтаж требованиями самих военных.