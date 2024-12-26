Власти пообещали помочь с восстановлением ТЦ во Владикавказе после попадания дрона

Меняйло пообещал помочь восстановить ТЦ во Владикавказе после попадания дрона

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло пообещал помочь собственнику с восстановлением торгового центра (ТЦ) «Алания Молл» после попадания дрона. О намерении властей он рассказал в Telegram-канале.

Меняйло отметил, что первые три этажа, которые в результате взрыва и пожара пострадали незначительно, готовы привести в порядок за две недели.

По данным главы Северной Осетии, четвертый этаж здания пока будет закрыт. На него пришелся основной удар, и здесь восстановительные работы пройдут дольше.

«Здание "Алании Молл" было застраховано, и республика со своей стороны окажет содействие в получении страховых выплат в кратчайшие сроки», — заверил он.

25 декабря в ТЦ «Алания Молл» во Владикавказе раздался взрыв. В качестве одной из причин рассматривалась утечка газа на фудкорте, однако она не подтвердилась. Позже Меняйло, ссылаясь на информацию от Минобороны России, уточнил, что к происшествию привело падение обломков беспилотника. Одну женщину в результате инцидента спасти не удалось. Ее семье власти Северной Осетии захотели выплатить один миллион рублей.