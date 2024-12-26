Врач раскрыл секрет вкусного и полезного новогоднего стола

Врач Агапкин посоветовал ставить на новогодний стол квашеную капусту

Врач-реабилитолог и телеведущий Сергей Агапкин раскрыл секрет вкусного и полезного новогоднего стола. В эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» он посоветовал ставить на стол квашеную капусту. Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

По словам Агапкина, майонез в салатах следует заменить на другую заправку. Врач заявил, что смесь из греческого йогурта, горчицы и лимонного сока по вкусу сложно отличить от майонеза, при этом ее жирность меньше в несколько раз. У легкого майонеза, добавил доктор, жирность начинается от 60 процентов, а у заправки на основе йогурта она составляет около четырех процентов.

Также специалист посоветовал пить домашние морсы вместо сладких газировок. Агапкин рассказал, что вкусный слабогазированный напиток можно сделать их моченой клюквы, воды и сахара.

«Очень хороший, на мой взгляд, лайфхак — это поставить на стол, например, какой-нибудь квашеной капусты, соленых (не маринованных) огурчиков. Жира не содержат вообще, калорийность их околонулевая. Значит, можно спокойно есть и наслаждаться жизнью», — дал еще одну рекомендацию Агапкин. Россиян также призвали разместить на столе овощную и фруктовую нарезки.

Ранее Агапкин дал совет, как встретить Новый год без вреда для здоровья. Он заявил, что во время застолья следует есть маленькими порциями.