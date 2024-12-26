Захарова высказалась об отправке нового посла России в США

Захарова призвала не верить фейкам об отправке нового посла России в США

Новый российский посол пока не вылетал в США, информация об этом на данный момент является фейком. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

«Не верьте фейкам», — заявила дипломат, комментируя распространяемые в Telegram-каналах сообщения о том, что новый российский представитель уже якобы вылетел в Вашингтон.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров объяснил отсутствие посла России в США. Он отметил, что это не является политическим моментом или демаршем. По его словам, дата выезда нового российского представителя в США планируется с учетом инаугурации избранного американского лидера Дональда Трампа, которая пройдет в Вашингтоне 20 января 2025 года.