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01:04, 26 декабря 2024Экономика

Жители России смогут увидеть «Черную» Луну

«Черную» Луну смогут увидеть жители России 31 декабря 2024 года
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Freepik

В последний день года жители России смогут увидеть астрономическое явление под названием «черная» Луна». Об этом сообщили в пресс-службе Новосибирского государственного университета (НГУ).

31 декабря спутник Земли полностью исчезнет из поля зрения — диск Луны целиком окажется в тени планеты.

По словам заведующей учебным астрофизическим автоматизированным комплексом физического факультета НГУ Альфии Нестеренко, обычно в месяц Луна проходит четыре фазы. Однако под Новый год выпадает «лишняя», пятая, фаза Луны. Речь идет о новолунии — когда спутник обращен к Земле неосвещенной стороной, и поэтому не видим.

16 ноября россияне наблюдали суперлуние — в этот день спутник Земли приблизился к нашей планете на 357 428 километров.

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