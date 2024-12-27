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11:07, 27 декабря 2024Мир

Байдену не разрешили узнать о лабораторном происхождении COVID-19

WSJ: ФБР не разрешило Байдену узнать о лабораторном происхождении COVID-19
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Федеральное бюро расследований (ФБР) не разрешило президенту США Джо Байдену ознакомиться с доказательствами якобы лабораторного происхождения вируса COVID-19. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

«Машина с водителем была готова забрать доктора наук в области микробиологии Джейсона Бэннана из штаб-квартиры ФБР рано утром в августе 2021 года, чтобы он рассказал Белому дому о вирусе COVID-19. Начальство велело ему быть наготове на случай, если ФБР попросят присоединиться к брифингу для президента, но этого так и не произошло. (...) Бюро не разрешило ознакомить президента США с доказательствами того, что коронавирус был вызван утечкой из лаборатории», — передает газета.

В свою очередь, Бэннан рассказал, что был удивлен тому, что Белый дом так и не пригласил его на брифинг для обсуждения вируса. При этом пресс-секретарь директора Национальной разведки Эврил Хэйнс заявил, что приглашение представителей отдельных ведомств на брифинги для президента «не является стандартной практикой».

3 декабря из доклада Конгресса США по итогам двухлетнего расследования раскрыли, что коронавирус с наибольшей вероятностью имеет лабораторное происхождение. Законодатели представляют пять доводов в поддержку своей точки зрения, подчеркивая, что вирус имеет биологические черты, которые не встречались в природе.

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