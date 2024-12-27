Боец ВСУ предрек битву за Днепропетровскую область

Боец ВСУ Мучной: ВСУ предстоит битва за границы Днепропетровской области

Вооруженным силам Украины (ВСУ) предстоит битва за границы Днепропетровской области из-за продвижения Вооруженных сил (ВС) России в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявил боец ВСУ с позывным Мучной в своем Telegram-канале.

«Все идет к тому, что мы постепенно уходим к главной линии обороны перед Днепром. (...) Битва за Днепропетровскую область будет», — предрек украинский военный.

Мучной прокомментировал наступление ВС России на красноармейском (покровском) направлении к административным границам ДНР и Днепропетровской области. В частности, боец ВСУ рассказал о продвижении российских войск в районе населенных пунктов Ясеново, Успеновка, а также о боях в селах Нововасильевка и Новоелизаветовка.

Ранее украинский аналитический ресурс DeepState заявил об успешном наступлении ВС России к юго-западу от Красноармейска (украинское название города — Покровск). Как сообщается, российские военные продвинулись в населенных пунктах Даченское и Лысовка, а также возле Песчаного.