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12:37, 27 декабря 2024Бывший СССР

Российские военные взяли Украинку

DeepState: ВС России взяли Украинку и наступают на юго-западе от Красноармейска
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России взяли село Украинка в Донецкой народной республике (ДНР) и наступают на юго-западе от подконтрольного Украине Красноармейска (украинское название города — Покровск). Об этом сообщает украинский аналитический ресурс DeepState в своем Telegram-канале.

DeepState заявил об успешном наступлении ВС России к юго-западу от Покровска. Как сообщается, российские военные продвинулись в населенных пунктах Даченское и Лысовка, а также возле Песчаного и Нововасильевки в ДНР.

Аналитики отметили наступление ВС России в Курахово и в районе Сонцовки на кураховском направлении. Отдельно отмечается продвижение российских войск в районе Ровнополя на времевском направлении.

Ранее представитель оперативно-стратегической группировки войск (ОСУВ) Вооруженных сил Украины «Хортица» признал потерю позиций на кураховском направлении. Помимо этого, о наступательных действиях ВС России говорится и относительно покровского направления.

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