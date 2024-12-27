Российские военные взяли Украинку

DeepState: ВС России взяли Украинку и наступают на юго-западе от Красноармейска

Вооруженные силы (ВС) России взяли село Украинка в Донецкой народной республике (ДНР) и наступают на юго-западе от подконтрольного Украине Красноармейска (украинское название города — Покровск). Об этом сообщает украинский аналитический ресурс DeepState в своем Telegram-канале.

DeepState заявил об успешном наступлении ВС России к юго-западу от Покровска. Как сообщается, российские военные продвинулись в населенных пунктах Даченское и Лысовка, а также возле Песчаного и Нововасильевки в ДНР.

Аналитики отметили наступление ВС России в Курахово и в районе Сонцовки на кураховском направлении. Отдельно отмечается продвижение российских войск в районе Ровнополя на времевском направлении.

Ранее представитель оперативно-стратегической группировки войск (ОСУВ) Вооруженных сил Украины «Хортица» признал потерю позиций на кураховском направлении. Помимо этого, о наступательных действиях ВС России говорится и относительно покровского направления.