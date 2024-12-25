В ВСУ признали потерю позиций на кураховском направлении

ОСУВ «Хортица»: ВСУ потеряли некоторые позиции на кураховском направлении

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) потеряли отдельные позиции на кураховском направлении. Об этом рассказал представитель оперативно-стратегической группировки войск (ОСУВ) ВСУ «Хортица» в своем Telegram-канале.

«В городской застройке Курахово, в районах Дальнего, Дачного и Успеновки штурмовые группы противника пытаются и дальше инфильтрироваться в наши боевые порядки. Отдельные позиции сил обороны утрачены», — указано в сообщении.

Помимо этого, о наступательных действиях ВС России говорится и относительно покровского направления: там отмечается движение штурмовых групп в районе населенных пунктов Даченского, Шевченко, Песчаного, Новотроицкого, Солнцовки и Старых Тернов.

Ранее председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов сообщил, что ВС России продвинулись к северу от Курахово в сторону Ясеневого и взяли под контроль более пяти квадратных километров территории Донецкой народной республики.