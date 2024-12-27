Экс-супруга отобрала недвижимость у экс-вратаря сборной РФ и оставила его в съемном жилье

Shot: Нигматуллин вынужден жить на съемной квартире в Москве после развода

Экс-вратарю сборной России Руслану Нигматуллину приходится жить на съемной квартире в Москве, потому что бывшая жена отобрала всю его недвижимость. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По словам футболиста, экс-супруга забрала у него все совместно нажитое за 27 лет имущество и улетела жить за границу. Экс-голкипер предлагал пойти на мировую — оставить себе 30 процентов, а бывшей жене отдать 70 процентов, но она не согласилась.

В настоящее время бывшие супруги через суд делят две квартиры — в Москве и Майами, а также парковочные места. Футболист рассказал, что на словах договорился с бывшей женой, что они продают столичное жилье и делят деньги пополам. Жилье продали за 123 миллиона рублей, но бывший супруг ничего не получил.

Нигматуллин при этом заверяет, что все деньги в браке зарабатывал только он.

Ранее 38-летний житель Челябинска, поверив мошенникам, набрал кредитов, лишился квартиры и перевел аферистам все свои сбережения.