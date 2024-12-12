Россиянин поверил мошенникам и лишился квартиры и сбережений

38-летний челябинец остался без квартиры и 9 миллионов рублей из-за мошенников

38-летний житель Челябинска, поверив мошенникам, набрал кредитов, лишился квартиры и перевел аферистам все свои сбережения. Внимание на ситуацию обратили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

По словам мужчины, сначала ему на мессенджер поступило сообщение от якобы бывшего руководителя, написавшего, что из-за утечки информации из базы данных организации сотрудники одной из силовых структур начали проверку, в связи с чем нужно оказать им содействие. Вскоре после этого с россиянином связались люди, представившиеся сотрудниками правоохранительных органов, и запретили рассказывать кому-либо о происходящем.

Затем в дело вступил фейковый сотрудник банка. Он заявил, что на мужчину пытаются оформить кредит, и предложил перевести деньги на «безопасный» счет. Более того, мужчина советовал брать новые займы, чтобы исчерпать свой кредитный потенциал. В результате челябинец на протяжении нескольких месяцев брал кредиты, переводил средства неизвестным, а также занимал деньги у друзей. Позднее лжесотрудники банка убедили его, что ему необходимо задействовать кредитный потенциал его матери, поскольку в отношении нее якобы также ведется расследование. В общей сложности мужчина и его мать перевели мошенникам более 6 миллионов рублей.

На этом афера не закончилась. Злоумышленники убедили мужчину срочно продать свою квартиру под предлогом аннулирования сделки, которую якобы оформили неизвестные. Вырученные 3 миллиона рублей россиянин обменял на криптовалюту, после чего перевел на указанный неизвестными счет. Он понял, что стал жертвой обмана лишь тогда, когда в день выселения его предупредили о том, что банк якобы потерял все деньги.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, злоумышленников ищут.

Накануне стало известно, что пожилая екатеринбурженка осталась без квартиры и накоплений после разговора с мошенниками.