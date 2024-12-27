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10:35, 27 декабря 2024Из жизни

В России начнут вязать красивые чехлы для пенисов

Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Производитель презервативов Vizit начнет продавать утепленные вязаные чехлы для пенисов под названием «хо-хо-ндоны». Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе бренда на условиях эксклюзива.

Производитель разработал коллекцию вязаных чехлов, чтобы помочь мужчинам пережить суровую русскую зиму и сохранить здоровье. Согласно исследованию компании «Болеар», которой принадлежит бренд, 19 процентов опрошенных россиян от 18 до 45 лет стесняются надевать термобелье и подштанники. Чехлы созданы как их альтернатива.

В рамках коллекции бренд выпустил три модели интимных чехлов. Они связаны овечьей и ангорской шерсти, а также шерсти альпака — и создают согревающий эффект. По словам директора по инновациям Vizit Надежды Мельниковой, это поможет сохранить эректильную функцию мужчин. Она объяснила, что переохлаждение гениталий может привести к «сужению сосудов, воспалению простаты и возможности полноценно быть мужчиной».

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Производство планируют открыть в Тульской области. Пока компания только оценивает спрос, поэтому принимает лишь предзаказы. Ожидаемая стоимость одного вязаного чехла начинается с 1370 рублей. Они выполнены в трех разных расцветках: на одном изображена елка, на другом — снежинки, а третий имитирует костюм Санта-Клауса.

Вязаные чехлы для утепления пениса традиционно носили мужчины в Хорватии. Там этот предмет одежды назывался nakurnjak. Известно о существовании норвежского аналога vænakot. Такие чехлы шили из беличьего меха меховой стороной внутрь, чтобы носить под кожаными брюками зимой.

На Фарерских островах такие предметы одежды называются kallvøttur (мужская варежка) или purrivøttur (варежка для яичек). В Норвегии и Дании, особенно на Фарерских островах, существовала традиция: девушка вязала и дарила возлюбленному «мужскую варежку», чтобы увидеть, насколько серьезно он относится к их отношениям. Если он отвергал подарок, это означало, что он пока не готов к браку.

Ранее сообщалось, что в Великобритании вынесли приговор мужчине, который договорился с женщиной о защищенном сексе, но затем тайно снял презерватив. Подобные действия по законам Англии и Уэльса приравнивают к изнасилованию.

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