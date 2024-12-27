Россиянам дали советы по выбору икры

Технолог Каплунов: чем проще состав у икры, тем лучше

Икра давно стала символом праздничного стола, но, если выбрать некачественную или поддельную, можно испортить себе настроение, а иногда и здоровье, предупредил лидер направления технологий сети ресторанов японской и азиатской кухни MYBOX Максим Каплунов. В беседе с «Лентой.ру» он дал россиянам советы по выбору продукта.

По словам эксперта, лучше всего покупать икру в стеклянной или жестяной банке. Дело в том, что стекло позволяет сразу увидеть, как выглядит продукт, а металл хорошо защищает содержимое — главное, чтобы упаковка была герметичной.

Обязательно проверьте маркировку: на ней должны быть указаны дата производства, срок годности и название производителя. Самая свежая икра обычно фасуется летом, в сезон вылова рыбы, в июле и августе. Качественный продукт состоит почти полностью из икринок (95-97 процентов) и соли (3-5 процента). В составе не должно быть ничего лишнего, за исключением небольшого количества консерванта, например, сорбиновой кислоты (она обозначается как E200). Чем проще состав, тем лучше. Избегайте продуктов с ароматизаторами, красителями или усилителями вкуса Максим Каплунов технолог

Цвет икры тоже важен, обратил внимание технолог. У красной икры он может быть от светло-оранжевого до насыщенно-красного, у черной — от серого до глубокого черного. Икринки должны быть ровными, блестящими и не слипшимися, а сама масса — плотной, без лишней жидкости.

«Если у вас есть возможность попробовать икру, обратите внимание на запах. Он должен быть легким и свежим, без сильного рыбного аромата, а вкус — умеренно соленым, без горечи или кислоты», — поделился собеседник «Ленты.ру».

Еще одним важным ориентиром он назвал цену, отметив, что хорошая икра слишком дешевой не бывает. Так, в среднем красная стоит от 4 до 6 тысяч рублей за килограмм, черная — от 50 тысяч рублей.

«Подделки распознать легко: они часто слишком блестят, на вкус слишком соленые или пресные, а текстура резиновая. Доверяйте известным брендам и проверенным производителям. Маркировка "ГОСТ" — знак качества, который гарантирует, что продукт соответствует строгим стандартам. Если на упаковке написано "ТУ" (технические условия), качество может быть ниже, так как требования у таких производителей менее строгие. Кроме того, икра — скоропортящийся продукт. В магазине она должна быть в холодильнике при температуре от минус 4 до минус 6 градусов. А после вскрытия банку нужно плотно закрыть и хранить в холодильнике не дольше 3-5 дней», — заключил специалист.

Ранее на Алтае задержали 45-летнюю жительницу Краснодарского края, продавшую 250 килограммов фальшивой икры на 1,5 миллиона рублей. Известно, что объявление о продаже деликатеса по низкой цене она разместила в интернете.