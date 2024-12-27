Избитого на занятии преподавателя уволили из российского колледжа после проверки

Избитого на занятии преподавателя ОБЖ уволили из Липецкого колледжа индустрии сервиса после прошедшей в учебном заведении проверки. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства региона.
Как стало известно ранее, прямо во время урока на педагога напали двое мужчин, один из которых был одет в камуфляж. Они ворвались в аудиторию во время занятия и с выкриками нанесли пострадавшему несколько ударов. Местные СМИ писали, что один из напавших — отец студентки преподавателя, и таким образом он решил отомстить педагогу за отношение к его дочери. Другие студенты заявляли, что этот же преподаватель приставал к ним.
Как рассказали в правительстве Липецкой области, комиссия выявила факты неэтичного поведения, «не соответствующего профессиональным стандартам», и с педагогом расторгли договор. Кроме того, руководству колледжа объявили выговор за нарушение требований безопасности. Идет ли речь о том, что охрана пропустила в здание начавших драку агрессивных мужчин, не уточняется.
О проверке в адрес напавших на преподавателя не сообщается.
Ранее сообщалось, что в Бурятии школьника истязали ремнем до потери сознания. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал представить ему доклад о ходе расследования уголовного дела по факту случившегося.