Избитого на занятии преподавателя уволили из российского колледжа после проверки

Избитого на занятии педагога липецкого колледжа уволили после проверки

Избитого на занятии преподавателя ОБЖ уволили из Липецкого колледжа индустрии сервиса после прошедшей в учебном заведении проверки. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства региона.

Как стало известно ранее, прямо во время урока на педагога напали двое мужчин, один из которых был одет в камуфляж. Они ворвались в аудиторию во время занятия и с выкриками нанесли пострадавшему несколько ударов. Местные СМИ писали, что один из напавших — отец студентки преподавателя, и таким образом он решил отомстить педагогу за отношение к его дочери. Другие студенты заявляли, что этот же преподаватель приставал к ним.

Как рассказали в правительстве Липецкой области, комиссия выявила факты неэтичного поведения, «не соответствующего профессиональным стандартам», и с педагогом расторгли договор. Кроме того, руководству колледжа объявили выговор за нарушение требований безопасности. Идет ли речь о том, что охрана пропустила в здание начавших драку агрессивных мужчин, не уточняется.

О проверке в адрес напавших на преподавателя не сообщается.

Ранее сообщалось, что в Бурятии школьника истязали ремнем до потери сознания. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал представить ему доклад о ходе расследования уголовного дела по факту случившегося.