Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин потребовал представить ему доклад о ходе расследования уголовного дела об истязании мальчика в бурятской школе.
8 декабря в местных сообществах опубликовали видео, на котором дети из школы №19 в Улан-Удэ дерутся ремнями. Затем один из школьников получает удар ремнем от одноклассника и теряет сознание. После проверки записи в СК возбудили уголовное дело по статье 117 УК РФ («Истязание»).
«Расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ст. 117 УК РФ (Истязание)», — сообщили представители СК.
Ребенок неоднократно подвергался насилию со стороны одноклассников
В комментариях к выставленному ролику местные жители заметили, что подобное проявление агрессии к мальчику является далеко не первым. Было подчеркнуто, что несовершеннолетний неоднократно подвергался насилию со стороны одноклассников.
«Это не первый случай агрессии в отношении этого подростка. Имеются и другие видео», — сообщается в комментариях к посту.
Глава СК России Александр Бастрыкин взял дело на свой контроль. Он поручил исполняющему обязанности руководителя следственного управления по региону Лагацкому Е.В. представить доклад о произошедших событиях в учебном заведении и деталях избиения ребенка. В комитете по образованию Улан-Удэ подчеркнули, что после случившегося в школе начали проверку. Делом занимаются полиция и комиссия по делам несовершеннолетних.
В Смоленске возбудили аналогичное дело об истязании несовершеннолетних
В Смоленске против педагога детского сада возбудили уголовное дело по статье 117 УК РФ («Истязание»). Правоохранители узнали о ситуации после жалобы матери ребенка, которого, как и других детей, мучила сотрудница дошкольного образовательного учреждения.
По словам женщины, сотрудница неоднократно истязала детей в данной группе, отказывая им в еде, применяя физическую силу, сопровождая это нецензурной лексикой. По данному факту СУ СК России по Смоленской области возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 117 УК РФ
Мать пострадавшего мальчика обратилась с заявлением в полицию. Она рассказала, что педагог избила ее ребенка. Глава СК Александр Бастрыкин взял ход дела под свой контроль, запросив доклад о подробностях произошедшего.