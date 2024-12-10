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10:39, 10 декабря 2024Силовые структуры

Школьника истязали ремнем в российской школе до потери сознания. Как это случилось?

Бастрыкин запросил доклад о снятом на видео избиении школьника в Бурятии
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин потребовал представить ему доклад о ходе расследования уголовного дела об истязании мальчика в бурятской школе.

8 декабря в местных сообществах опубликовали видео, на котором дети из школы №19 в Улан-Удэ дерутся ремнями. Затем один из школьников получает удар ремнем от одноклассника и теряет сознание. После проверки записи в СК возбудили уголовное дело по статье 117 УК РФ («Истязание»).

«Расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ст. 117 УК РФ (Истязание)», — сообщили представители СК.

Фото: Gavriil Grigorov / Kremlin Pool / Globallookpress.com

Ребенок неоднократно подвергался насилию со стороны одноклассников

В комментариях к выставленному ролику местные жители заметили, что подобное проявление агрессии к мальчику является далеко не первым. Было подчеркнуто, что несовершеннолетний неоднократно подвергался насилию со стороны одноклассников.

«Это не первый случай агрессии в отношении этого подростка. Имеются и другие видео», — сообщается в комментариях к посту.

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Глава СК России Александр Бастрыкин взял дело на свой контроль. Он поручил исполняющему обязанности руководителя следственного управления по региону Лагацкому Е.В. представить доклад о произошедших событиях в учебном заведении и деталях избиения ребенка. В комитете по образованию Улан-Удэ подчеркнули, что после случившегося в школе начали проверку. Делом занимаются полиция и комиссия по делам несовершеннолетних.

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В Смоленске возбудили аналогичное дело об истязании несовершеннолетних

В Смоленске против педагога детского сада возбудили уголовное дело по статье 117 УК РФ («Истязание»). Правоохранители узнали о ситуации после жалобы матери ребенка, которого, как и других детей, мучила сотрудница дошкольного образовательного учреждения.

По словам женщины, сотрудница неоднократно истязала детей в данной группе, отказывая им в еде, применяя физическую силу, сопровождая это нецензурной лексикой. По данному факту СУ СК России по Смоленской области возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 117 УК РФ

представители СК России

Мать пострадавшего мальчика обратилась с заявлением в полицию. Она рассказала, что педагог избила ее ребенка. Глава СК Александр Бастрыкин взял ход дела под свой контроль, запросив доклад о подробностях произошедшего.

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