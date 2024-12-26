Россиянин в военной форме избил преподававшего его дочери ОБЖ педагога и попал на видео

В Липецке мужчина в военной форме избил преподавателя ОБЖ, который учил его дочь

Мужчина в военной форме избил преподавателя ОБЖ в местном колледже. Видеозапись происшествия опубликовало издание «Новости Липецка» в Telegram.

На кадрах видно двоих ворвавшихся в класс мужчин, один из них одет в камуфляж. Он несколько раз бьет педагога по голове, а затем приказывает ему выйти. За происходящим наблюдают сидящие за партами дети.

По предварительным данным, мужчина наказал педагога за отношение к его дочери. Студенты заявили, что тот приставал к некоторым учащимся. Пострадавший написал заявление в полицию.

Ранее в Уфе учитель схватил школьника за шею и вытолкал его из класса. К этому якобы привело плохое поведение восьмиклассника. Оставшуюся часть урока он провел в коридоре.