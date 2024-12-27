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10:38, 27 декабря 2024Бывший СССР

Киев потребовал от Великобритании ввести экзамен по украинскому языку

Минобразования Украины призвало Великобританию ввести экзамен по украинскому
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Киев требует от Великобритании ввести экзамен по украинскому языку для учащихся граждан-беженцев. Об этом сообщает The Guardian.

Минобразования Украины направило письмо британскому министру образования Бриджит Филлипсон. В нем сказано, что «крайне важно» снова ввести выпускной экзамен на украинском языке. По мнению Киева, из-за отсутствия этого теста в средней школе на многих детей давит школьный персонал, «заставляя их сдавать русский экзамен».

Кроме того, отмечается, что тысячи украинцев в Великобритании подписали петицию, которая призывает срочно сделать экзамены на украинском языке. Они убеждены, что язык играет ключевую роль в независимости страны. В результате Министерство образования Великобритании согласилось провести встречу с украинскими представителями по этому вопросу.

Ранее представитель украинского Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук заявил, что правительство внесло в парламент законопроект, предлагающий обновление перечня языков, подлежащих поддержке и особой защите. В документе не был указан русский язык.

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