Минобразования Украины призвало Великобританию ввести экзамен по украинскому

Киев требует от Великобритании ввести экзамен по украинскому языку для учащихся граждан-беженцев. Об этом сообщает The Guardian.

Минобразования Украины направило письмо британскому министру образования Бриджит Филлипсон. В нем сказано, что «крайне важно» снова ввести выпускной экзамен на украинском языке. По мнению Киева, из-за отсутствия этого теста в средней школе на многих детей давит школьный персонал, «заставляя их сдавать русский экзамен».

Кроме того, отмечается, что тысячи украинцев в Великобритании подписали петицию, которая призывает срочно сделать экзамены на украинском языке. Они убеждены, что язык играет ключевую роль в независимости страны. В результате Министерство образования Великобритании согласилось провести встречу с украинскими представителями по этому вопросу.

Ранее представитель украинского Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук заявил, что правительство внесло в парламент законопроект, предлагающий обновление перечня языков, подлежащих поддержке и особой защите. В документе не был указан русский язык.