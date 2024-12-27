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02:05, 27 декабря 2024Бывший СССР

Марочко заявил о возможной гибели украинского телеведущего Притулы

Марочко рассказал о возможной гибели под украинского телеведущего Притулы
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)

Фото: соцсети Сергея Притулы

Военный эксперт Андрей Марочко со ссылкой на своих подписчиков сообщил в своем Telegram-канале о возможной гибели под Купянском украинского телеведущего и основателя фонда, который собирает деньги для Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергея Притулы.

«Пока информация не подтверждена, но если это так, то очень надеюсь на поощрение наших ребят,  которые уничтожили крупного деятеля украинской националистической пропаганды», — говорится в публикации.

После начала специальной военной операции (СВО) Притула занимался волонтерской деятельностью и собирал деньги на нужды украинских военных. В частности, с помощью своего фонда Притула помог приобрести для ВСУ спутник ICEYE и бронетранспортеры.

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