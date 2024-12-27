Минобороны показало видео со срывом ротации ВСУ в Курской области

Минобороны показало кадры со срывом ротации подразделений ВСУ в Курской области

Минобороны России показало кадры со срывом ротации подразделений ВСУ в Курской области. Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале ТАСС.

Видео начинается с подготовки вертолетов Ми-28НМ ко взлету. Затем показывают несколько кадров с разных камер, закрепленных на их борту.

После этого можно наблюдать пуски боевых снарядов по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По данным Минобороны России, за прошедшие сутки ВСУ потеряли более 600 бойцов, их потери с момента вторжения в Курскую область достигли 44 570 военнослужащих. При этом оборонное ведомство отметило, что российские войска за сутки ударили по 14 бригадам противника.