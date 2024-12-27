Минюст США уличил американскую полицию в масштабных нарушениях прав человека

Минюст США уличил американскую полицию в систематических нарушениях прав человека в отчетах, подготовленных после масштабных расследований неправомерных действий полиции в восьми городах. Об этом пишет The Washington Post.

Следователи описали, как офицеры домогались женщин, плохо обращались с бездомными, избавляясь от их личных вещей, лекарств и документов, устраивали «долговые тюрьмы» для бедных, угрожали и нападали на малолетних, насмехались и арестовывали душевнобольных и наказывали протестующих, особенно выступавших против полицейского насилия.

«Убийства, совершаемые полицией, какими бы ужасными они ни были, случаются относительно редко. Но эти другие виды злоупотреблений происходят каждый день с сотнями, если не тысячами людей», — заявила Кристи Лопес, бывший сотрудник Министерства юстиции, которая курировала федеральное расследование в отношении полицейского управления Фергюсона, штат Миссури, в 2014-2015 годах.

В ноябре в Татарстане суд вынес приговор бывшим начальнику и оперативнику отделения по борьбе с групповой преступностью уголовного розыска республиканского управления МВД по Нижнекамскому району. Следствие и суд установили, что в 2023 году правоохранительные органы проводили проверку в отношении жительницы Нижнекамска, которая подозревалась в хищениях средств у граждан. Полицейские потребовали от нее 2,2 миллиона рублей, обещая не возбуждать уголовное дело. Передав им половину, женщина заявила о вымогательстве правоохранительным органам.

При передаче очередного транша силовиков задержали коллеги. В ходе расследования выяснилось, что они избили троих задержанных за административные нарушения.