Москвичам рассказали о погоде на Новый год

Синоптик Тишковец: на Новый год ожидается до минус шести градусов

В московском регионе в новогоднюю ночь температура воздуха опустится до минус 6 градусов. Об этом РИА Новости заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Ожидаются переменная облачность и легкие бодрящие морозы, осадков не предвидится. При этом в последний день 2024 года пройдет серая оттепель, пойдет снег. Кроме того, через Центральную часть России пройдет холодный атмосферный фронт, который будет сопровождаться сильными осадками, порывистым ветром и метелью.

Из-за сильного снега в январские каникулы сугробы вырастут до 17-22 сантиметров, а на Рождество москвичей и жителей Подмосковья ожидают морозы.

Ранее о «приличных морозах» на Рождество москвичей предупредил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. На 6 и 7 января придутся первые в этом году морозы, когда температура может опуститься до минус 10-12 градусов.