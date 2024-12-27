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19:29, 27 декабря 2024Бывший СССР

На Украине будущих офицеров ВСУ решили обучить штыковым атакам

«Страна.ua»: в Киеве будущих офицеров ВСУ решили обучить штыковым атакам
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

На Украине курсантов Военного института телекоммуникаций и информатизации имени Героев Крут в Киеве решили обучить штыковым атакам. Об этом сообщает издание «Страна.ua» в Telegram.

«Конец 2024 года, будущих офицеров [Вооруженных сил Украины (ВСУ)], которые уже скоро будут вести в бой солдат, на полном серьезе обучают такой ереси. Преподаватель все понимает, но говорит, что мы должны пройти это по программе», — передает издание.

Уточняется, что необходимость изучения штыковых атак курсантам объяснили риском проверки их навыков со стороны.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский пожаловался на недостаточную подготовку офицеров. Он отметил важность увеличения сроков обучения военнослужащих и усовершенствования программы.

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