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21:35, 27 декабря 2024Бывший СССР

На Украине расширили бронь от мобилизации на одну категорию граждан

На Украине разрешили выдавать бронь от мобилизации священникам
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Nina Liashonok / Keystone Press Agency / Global Look Press

Власти Украины внесли изменения в постановление о бронировании от мобилизации и расширили его на всех священнослужителей. Об этом сообщает украинская «Судебно-юридическая газета».

«Бронированию будут подлежать все военнообязанные священнослужители по перечню должностей, утвержденному Государственной службой по этнополитике и свободе совести», — указано в сообщении.

Помимо освобождения данной категории граждан от мобилизации, Киев также отнес религиозные учреждения к критически важным объектам для экономики и обеспечения функционирования общества.

Ранее на Украине призвали готовить подростков к войне. «18-летние и 15-летние должны осознавать, что с высокой вероятностью им придется воевать», — сказал лейтенант нацбата ВСУ «Волки да Винчи» Александр Ябчанка.

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