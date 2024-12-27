На Украине расширили бронь от мобилизации на одну категорию граждан

На Украине разрешили выдавать бронь от мобилизации священникам

Власти Украины внесли изменения в постановление о бронировании от мобилизации и расширили его на всех священнослужителей. Об этом сообщает украинская «Судебно-юридическая газета».

«Бронированию будут подлежать все военнообязанные священнослужители по перечню должностей, утвержденному Государственной службой по этнополитике и свободе совести», — указано в сообщении.

Помимо освобождения данной категории граждан от мобилизации, Киев также отнес религиозные учреждения к критически важным объектам для экономики и обеспечения функционирования общества.

Ранее на Украине призвали готовить подростков к войне. «18-летние и 15-летние должны осознавать, что с высокой вероятностью им придется воевать», — сказал лейтенант нацбата ВСУ «Волки да Винчи» Александр Ябчанка.