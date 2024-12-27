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18:26, 27 декабря 2024Мир

На Западе заявили о бесполезности снижения призывного возраста на Украине

Independent: снижение призывного возраста до 18 лет не поможет ВСУ
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Oleg Petrasiuk / Reuters

Снижение призывного возраста до 18 лет бесполезно, так как это не поможет укомплектовать до 85 процентов Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом сообщает газета Independent со ссылкой на экспертов.

«Если система не работает, то понижение призывного возраста тут уже особо не повлияет (...) Условия на фронте тяжелые, многие солдаты годами участвуют в боевых действиях без ротации и с ограниченным вооружением», — приводит издание слова военных аналитиков.

Собеседники также подчеркнули, что для повышения боеспособности Киев должен мобилизовать порядка 160 тысяч человек. По их мнению, снижение возраста не позволит выполнить данную задачу, а также не решает остальные проблемы, сказывающиеся на снижении боеспособности.

Ранее газета The New York Times сообщала, что США и НАТО хотят заставить Украину экономить дальнобойные ракеты ATACMS в плане выбора целей и количества их применения из-за ограниченности данного типа вооружений. Кроме того, западные собеседники добавили, что считают ошибочной стратегию Киева, согласно которой западное дальнобойное оружие якобы может переломить ход конфликта. По их мнению, необходима также мобилизация большего количества человек.

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