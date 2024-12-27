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14:57, 27 декабря 2024Экономика

Названы способы использовать иголки от новогодней елки

«ВсеИнструменты.ру»: оставшиеся от елки иголки можно использовать на даче
Александра Качан (Редактор)

Фото: Unsplash

Иголкам, оставшимся от новогодней елки после праздников, можно найти полезное применение в хозяйстве. Соответствующими способами с «Лентой.ру» поделилась эксперт гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Юлия Мешалкина.

Осыпавшиеся иглы в том числе можно использовать на даче в качестве мульчи, удобрения или укрытия для растений зимой. При этом хвоя не требует особой подготовки. Для мульчи и укрытия достаточно, чтобы она хорошо просохла, а для компоста подойдет только что опавшая хвоя. Хранить иголки до весны можно в темном прохладном месте, защищенном от прямых солнечных лучей.

Кроме того, просушенные иголки пригодятся для хранения картофеля и моркови. «Сделайте хвойную подушку на дне ящика, затем выложите в него овощи и засыпьте все большим количеством иголок. Они будут препятствовать образованию гнили — картофель и морковь дольше сохранят свежесть», — рассказала Мешалкина.

Она добавила, что свежие иглы помогут в борьбе с молью. Для этого их нужно собрать в небольшой тканевый мешок и положить в шкаф. Запах отпугнет насекомых. Такие мешочки можно также использовать в качестве саше для ароматизации помещений. Помимо этого, их свежих игл можно приготовить ванночку для ног, настояв их в горячей воде.

Ранее в Рослесхозе сравнили вред для планеты от искусственных и настоящих елок. По словам главы ведомства Ивана Советникова, экологичнее считаются живые деревья.

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