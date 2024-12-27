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19:25, 27 декабря 2024Экономика

Определена самая успешная валюта 2024 года

FT: из-за рекордного укрепления песо валютные резервы Аргентины почти опустели
Кирилл Луцюк

Фото: Marcos Brindicci / Reuters

В 2024 году аргентинское песо укрепилось на 44,2 процента, то есть сильнее, чем любая другая валюта. Об этом сообщило издание Financial Times.

На втором месте расположилась турецкая лира, которая подорожала на 21,2 процента.

Как следствие средняя заработная плата аргентинцев выросла почти вдвое и дошла до 990 долларов. Однако это дорого стоило экономике. Оказалось, что поддержка высокого курса песо обернулась практически полным истощением валютных резервов. Аналитики предупреждают, что быстрое обесценивание реала в соседней Бразилии и потенциальное введение пошлин новым президентом США Дональдом Трампом могут сделать Аргентину уязвимой к внезапной девальвации.

Руководитель исследований инвестиционного банка BancTrust Рамиро Бласкес заявил, что, если песо продолжит расти или произойдет крупный внешний шок, спрос на дешевые доллары может резко возрасти, что увеличит риск девальвации. В свою очередь, руководители предприятий обеспокоены тем, что такая динамика вскоре может подорвать конкурентоспособность аргентинского экспорта.

Ранее президент Аргентины Хавьер Милей заявил, что сложные времена в экономике сменяются счастливыми. По его словам, «будущее будет все лучше и лучше».

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