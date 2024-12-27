Парламент Южной Кореи объявил импичмент и.о. президента Хан Док Су

Парламент Южной Кореи объявил импичмент исполняющему обязанности президента премьер-министру страны Хан Док Су. Об этом сообщает телеканал MBC.

За импичмент выступили 192 депутата. Для процедуры был необходим по меньшей мере 151 голос. Депутаты от правящей партии голосование бойкотировали.

Ранее «Демократическая партия Кореи» внесла законопроект об импичменте премьеру «после того, как Хан Док Су сопротивлялся давлению с целью назначения трех судей для заполнения вакансий в Конституционном суде страны». Лидер оппозиционной фракции Пак Чхан Дэ заявил, что у премьер-министра нет воли защищать конституцию.