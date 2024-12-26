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15:23, 26 декабря 2024Мир

Премьеру Южной Кореи объявят импичмент за отсутствие «воли защищать конституцию»

FT: в Южной Корее заявили, что у премьера Хана «нет воли защищать конституцию»
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Хан Док Су

Хан Док Су. Фото: Yonhap / Reuters

Премьер-министр Южной Кореи и по совместительству исполняющий обязанности президента республики Хан Док Су обвиняется в несоблюдении конституции страны южнокорейской оппозицией, которая внесла законопроект о вынесении ему импичмента. Об этом пишет газета The Financial Times (FT).

«Демократическая партия Кореи» внесла законопроект об импичменте премьеру «после того, как он сопротивлялся давлению с целью назначения трех судей для заполнения вакансий в Конституционном суде страны», указывает издание.

«Стало ясно, что у премьер-министра Хана нет воли защищать конституцию», — заявил лидер оппозиционной фракции Пак Чхан Дэ.

Ранее южнокорейская оппозиция рассматривала возможность отложить начало процедуры импичмента премьеру. «Мы решили терпеливо подождать, чтобы посмотреть, будут ли наши требования выполнены», — объяснил тогда Пак Чхан Дэ.

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