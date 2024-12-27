Пенсионера арестовали за поджог машины полиции в центре Москвы

Замоскворецкий суд Москвы арестовал пенсионера Ивана Зелинского за поджог машины полиции неподалеку от улицы Арбат. Об этом сообщает ТАСС.
Об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу ходатайствовало следствие. Пенсионеру вменяются статьи о теракте и умышленном уничтожении чужого имущества. Ему грозит вплоть до пожизненного заключения.
24 декабря пенсионер бросил в полицейскую машину бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью. Полиция задержала его на месте происшествия. Никто не пострадал. Сообщалось, что мужчина действовал под влиянием телефонных мошенников.
Ранее в МВД раскрыли число попыток поджогов и подрывов по указаниям мошенников за неделю.