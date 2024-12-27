Пенсионера арестовали за поджог машины полиции в центре Москвы

В Москве суд арестовал пенсионера Зелинского за поджог машины полиции

Замоскворецкий суд Москвы арестовал пенсионера Ивана Зелинского за поджог машины полиции неподалеку от улицы Арбат. Об этом сообщает ТАСС.

Об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу ходатайствовало следствие. Пенсионеру вменяются статьи о теракте и умышленном уничтожении чужого имущества. Ему грозит вплоть до пожизненного заключения.

24 декабря пенсионер бросил в полицейскую машину бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью. Полиция задержала его на месте происшествия. Никто не пострадал. Сообщалось, что мужчина действовал под влиянием телефонных мошенников.

Ранее в МВД раскрыли число попыток поджогов и подрывов по указаниям мошенников за неделю.

