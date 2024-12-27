Президент России Владимир Путин образовал научно-экспертный совет Совбеза страны. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.
«Постановляю: образовать научно-экспертный совет Совета безопасности Российской Федерации», — говорится в документе.
Главой совета Путин назначил секретаря Совбеза России Сергея Шойгу. В президиум совета в частности войдут начальник Научно-исследовательского центра ФСБ России Алексей Маруев, замруководителя Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Николай Лишин, а также замначальника Генштаба страны Васили Трушин.
Ранее Владимир Путин образовал Совет по реализации государственной демографической и семейной политики. Согласно документу, возглавила новый совещательный орган председатель Совфеда Валентина Матвиенко.