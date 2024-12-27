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00:51, 27 декабря 2024Россия

Путин раскрыл ключевую задачу МЧС

Путин назвал улучшение системы гражданской обороны ключевой задачей МЧС
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: РИА Новости / Александр Казаков

Президент России Владимир Путин в обращении в День спасателя назвал совершенствование системы гражданской обороны ключевой задачей МЧС. Его слова приводит РИА Новости.

Российский лидер отметил, что основными приоритетами Министерства по чрезвычайным ситуациям являются улучшение технического оборудования ведомства и развитие системы гражданской обороны. «И, конечно, укрепление социальных гарантий сотрудников МЧС и их семей», — отметил Путин.

Он отметил, что в последние годы было предпринято много усилий для улучшения работы подразделений МЧС в исторических российских регионах Донбасса и Новороссии.

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