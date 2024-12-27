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00:10, 27 декабря 2024Мир

Раскрыты подробности о воевавшей под Курском датской наемнице

«Ъ»: воевавшая под Курском датская наемница оказалась профессиональным военным
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: РИА Новости / Константин Михальчевский

Гражданка Дании Аннабель Йоргенсен, ставшая в России фигуранткой уголовного дела о теракте и наемничестве, оказалась профессиональным военным. Такие подробности раскрыло издание «Коммерсант».

Согласно информации источника, перед началом военных действий в Курской области, Йоргенсен служила в вооруженных силах Дании и находилась в Ираке.

На Украину она прибыли через Польшу. Йоргенсен прошла обучение и стала частью седьмого отдельного штурмового батальона «Арей». В составе этого батальона она совершила атаку на Россию. Датчанка уже покинула Курскую область и вернулась на родину.

Ранее Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело в отношении гражданки Дании за вторжение в Курскую область. По версии следствия, женщина вместе с украинскими бойцами и другими наемниками вторглась в Курскую область, где совершала преступления против мирных жителей региона.

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