Россиянам рассказали о правилах увольнения в новогодние праздники

Юрист Виноградов: для увольнения в праздники работник должен подать заявление

Увольнение в новогодние праздники проходит по тем же правилам, как и в любое другое время года. Об этом заявил доктор юридических наук, декан факультета права НИУ ВШЭ профессор Вадим Виноградов. Его слова приводит RT.

Он напомнил, что сотрудник имеет право расторгнуть соглашение с руководством компании по собственной инициативе в любой момент в соответствии с Трудовым кодексом РФ. Для этого сотруднику необходимо подать письменное уведомление начальству минимум за две недели до планируемого ухода, уточнил Виноградов.

При этом, если заявление было подано в праздничный день, то отсчет двух недель будет вестись с первого рабочего дня после выходных. В случае подачи письменного уведомления с 16 по 25 декабря необходимый срок может закончиться уже во время новогодних каникул. В результате оформлять документы придется в праздничные дни, резюмировал юрист.

Ранее россиянам назвали способы получить деньги от работодателя за неиспользованные дни отпуска, превышающие положенные 28 дней. Член Ассоциации юристов России Ярослав Остапенко заявил, что для этого сотруднику необходимо либо уволиться, либо его суммарный годовой отпуск должен превышать 28 дней. При других раскладах получить денежную компенсацию не получится, заключил аналитик.