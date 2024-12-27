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11:50, 27 декабря 2024Россия

Россияне высказались о доверии Путину

ФОМ: 78 % опрошенных россиян доверяют президенту Путину
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Пресс-служба Администрации Президента РФ

Президенту России Владимиру Путину доверяют 78 процентов опрошенных россиян. О доверии к главе государства жители страны высказались в опросе «Фонда "Общественное мнение"» (ФОМ), данные опубликованы на сайте организации.

Из данных ФОМ следует, что за неделю индекс доверия российскому лидеру не изменился — по данным на 15 декабря Путину доверяли те же 78 процентов участников опроса. При этом, с 8 декабря этот показатель незначительно снизился — на два процентных пункта.

Отдельно отмечается, что количество опрошенных россиян, которые положительно оценивают работу Путина на посту главы государства, выше — 80 процентов.

Ранее сообщалось, что только десять процентов россиян верят в то, что с помощью повышения ключевой ставки Центробанк сможет сбить инфляцию, а 16 процентов согласны с тем, что такое действие позволит предотвратить экономический кризис.

ЖЗЛ
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