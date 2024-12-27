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19:47, 27 декабря 2024Силовые структуры

Россиянин надругался над школьницей в купе поезда

Мужчина надругался над девочкой в купе поезда Санкт-Петербург — Москва
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

В Твери задержали мужчину, подозреваемого в действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней. Об этом в пятницу, 27 декабря, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, мужчина ехал со школьницей в купе в поезде Санкт-Петербург-Москва. Там он надругался над девочкой.

По ходатайству следствия злоумышленника отправили в СИЗО на время расследования уголовного дела. Устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.

23 декабря в Казани задержали 53-летнего мигранта, изнасиловавшего 13-летнюю школьницу.

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